Переїхала у центр Києва, коли в кишені було по нулях, – Jerry Heil про нелогічний вчинок

За лаштунками шоу "Де логіка?" учасниці жіночої команди Jerry Heil та Анна Трінчер розповіли про своє самостійне життя у столиці. Зокрема, вони поділились історіями, як наважились переїхати в орендовані квартири.

Українські співачки Jerry Heil та Анна Трінчер вже давно є впізнаваними зірками серед молодого шоу-бізнесу, втім, вони теж "ставали на граблі" і тепер згадують про свої вчинки з легкою іронією. Дівчата згадали, як переїхали жити окремо від батьків і зізнались, що самостійне життя у столиці – ще те випробування.

До слова Jerry Heil показала свою квартиру та зізналася, чи має хлопця

Я переїхала в Київ, на Майдан Незалежності, коли в кишені було "по нулях", а у квартирі поруч жили алкаші. Це, напевно, мій найбільш нелогічний і водночас логічний вчинок у житті,

– поділилась Jerry Heil.



Зірки Анна Трінчер і Jerry Heil / Фото пресслужби "Нового каналу"

Про нелогічний вчинок Анни Трінчер

Щодо Анни Трінчер, то її переїзд можна описати двома словами – нелогічна логіка.

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"Я вважаю логічним рішенням по досягненню повноліття переїхати на окрему квартиру, аби почати самостійне життя, без допомоги батьків. А от нелогічним рішенням було орендувати квартиру в новобудові, де постійно шум від будівництва, ремонту, і ранок починається зі звуків перфоратора", – каже Анна Трінчер.



Анна Трінчер на шоу "Де логіка?" / Фото пресслужби "Нового каналу"