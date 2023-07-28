Блогер згадав про дуетну пісню співачки з Alyona Alyona, яка називається "Рідні мої". Де, за словами Володимира, Jerry Heil співала про те, що дуже хоче на Великдень додому, але не може, бо вона в Штатах. Він зауважив, що тепер зірки повертаються в Україну, оскільки за кордоном їх ніхто не знає.

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Зазначимо, у вересні минулого року Jerry Heil перебралася до США. Там вона навчається в коледжі. Втім, вже неодноразово приїжджала в Україну, де активно займається творчістю, дає інтерв'ю та знімається в розважальних шоу.

"Вона вже з'являлася на каналі "Леви на джипі", була у Яновича. Пішла по шоу", – висловився про повернення виконавиці Петров.

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Артистку обурили коментарі блогера. Її розсмішило, що двоє дорослих чоловіків обговорюють дівчину, яка поїхала навчатися за кордон. До того ж вона наголосила, що часто повертається в Україну.

Це просто смішно. Дорослі дядьки в студії обговорюють, що я не на фронті, а в Штатах сумую за державою. А це соромно має бути? А нічого, що я здобуваю знання і постійно вертаюся додому?,

– написала співачка.

Реакція мережі

В коментарях люди засудили висловлювання блогера. Вони зауважили, що Яна мала право виїхати за кордон на навчання, тож не слід її ображати.

"На Петрова взагалі не варто зважати. Це не той, кого можна назвати людиною";

"Думаю не треба навіть звертати увагу на таке. Те, що вони говорять, лише показує їхні негативні якості";

"Чоловік зручно сидів у студії та засуджував інших за те, що вони втекли від початку війни. Дуже сміливо з його боку";

"Нічого дивного. Це просто занадто висока самооцінка";

"Ось що таке заздрість".

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