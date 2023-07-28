Нагадаємо, що Ольга Харлан зворушила гідним вчинком – вона переграла Анну Смірнову з Росії, а після зустрічі відмовилась потиснути їй руку. У підсумку росіяни домоглись дискваліфікації українки.

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На цей скандал відреагувала і Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Спортсменка висловила захоплення вчинком Харлан, адже ніякі нагороди не варті втрати гідності.

Пишаюся Ольгою Харлан. Нагорода не варта втрати гідності. Дискваліфікація за рукостискання, а не за підтримку російських злочинців? Ваші моральні стандарти виходять за рамки норми, FIE,

– написала Подкопаєва.

Чемпіонка також поділилася з підписниками спільним фото з Ольгою Харлан.



Лілія Подкопаєва з Ольгою Харлан / Фото з її інстаграму

Водночас в Інстаграм-сторіс Подкопаєва звернулася до Національного олімпійського комітету. Вона закликала заборонити брати участь росіянам у міжнародних змаганнях. "Не місце для російських атлетів у Олімпійському спорті. #GameOverForRussia", – написала вона в соцмережі.



Лілія Подкопаєва закликала не допускати росіян до змагань / Скриншот

Що відомо про скандал з Ольгою Харлан: коротко