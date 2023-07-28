Блогер вспомнил о дуэтной песне певицы из Alyona Alyona, которая называется "Родные мои". Где, по словам Владимира, Jerry Heil пела о том, что очень хочет на Пасху домой, но не может, потому что она в Штатах. Он отметил, что звезды возвращаются в Украину, поскольку за границей их никто не знает.

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Отметим, в сентябре прошлого года Jerry Heil перебралась в США. Там он учится в колледже. Но уже неоднократно приезжала в Украину, где активно занимается творчеством, дает интервью и снимается в развлекательном шоу.

"Она уже появлялась на канале "Львы на джипе", была у Яновича. Пошла по шоу", – высказался о возвращении исполнительницы Петров.

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Артистку возмутили комментарии блоггера. Ее рассмешило, что двое взрослых мужчин обсуждают девушку, которая уехала учиться за границу. К тому же она подчеркнула, что часто возвращается в Украину.

Это просто смешно. Взрослые дяди в студии обсуждают, что я не на фронте, а в Штатах скучаю по стране. А это стыдно должно быть? А ничего, что я получаю знания и постоянно возвращаюсь домой?

– написала певица.

Реакция сети

В комментариях люди осудили высказывание блоггера. Они заметили, что Яна имела право выехать за границу на учебу, поэтому не следует ее оскорблять.

"С Петровым вообще не стоит считаться. Это не тот, кого можно назвать человеком";

"Думаю, не надо даже обращать внимание на такое. То, что они говорят, лишь показывает их негативные качества";

"Мужчина удобно сидел в студии и осуждал других за то, что они сбежали с начала войны. Очень смело с его стороны";

"Ничего удивительного. Это просто слишком высокая самооценка";

"Вот что такое зависть".

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