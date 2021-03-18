Jerry Heil показала свою квартиру та зізналася, чи має хлопця

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Популярна українська співачка Jerry Heil вперше показала свою простору трикімнатну квартиру. Знаменитість похизувалася гардеробом, а також розповіла, де проводить найбільше часу. Артистка поділилася, що зараз вона не має хлопця, проте зареєстрована у соціальній мережі для знайомство Tinder.
У нову квартиру Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) переїхала в червні 2020 року. Причиною вимушеного переїзду стали моторошні повідомлення від незнайомця, який знав адресу її квартири та надсилав повідомлення балкону.
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Артистка живе в Києві у трикімнатній квартирі. Перше, що вирішила показати прихильникам, – гардероб. Для цієї кімнати Jerry Heil навіть придумала кодову назву.
"Дитячі комплекси". В дитинстві мені хотілося чогось яскравого, а у Василькові (рідне місто Jerry Heil, – Showbiz 24) таке не одягнеш, бо мама мені завжди казала: "Думай що одягаєш!",
– розповіла співачка.
У гардеробній кімнаті Jerry Heil є багато вішаків з повсякденним одягом та сценічними костюмами. Особливу увагу привертають полиці з дизайнерським взуттям.
На кухні Яна майже не буває. Ще в підлітковому віці вона не могла бачити м'ясо. Оскільки батьки знаменитості – м'ясники, то воно було вдома постійно. Згодом Jerry Heil стала вегетаріанкою. Зараз зірка сироїдка і перебувати на кухні немає потреби.
У цьому куточку своєї квартири виконавиця затримується надовго. Саме тут є старенький синтезатор, який батьки подарували їй ще у 12-річному віці. За ним Jerry Heil пише нові композиції, які згодом чують її шанувальники. Це її місце сили.
Jerry Heil показала свою квартиру: дивіться відео онлайн
Минулого року співачка приголомшила резонансним зізнанням про цноту. Дівчина зізналася, що ніколи не шукала собі хлопця і лише нещодавно зареєструвалася у соціальній мережі для знайомств Tinder.
Проте й там вона наразі не знайшла того, з ким прагнула б побудувати стосунки. Артистка поділилася, що була на побаченнях з декількома хлопцями, але нічого не відчула до них.