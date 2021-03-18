Популярная украинская певица Jerry Heil впервые показала свою просторную трехкомнатную квартиру. Знаменитость похвасталась гардеробом, а также рассказала, где проводит больше всего времени. Артистка поделилась, что сейчас она не имеет парня, однако зарегистрирована в социальной сети для знакомства Tinder.

В новую квартиру Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) переехала в июне 2020 года. Причиной вынужденного переезда стали жуткие сообщения от незнакомца, который знал адрес ее квартиры и присылал сообщения.

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Новая квартира Jerry Heil

Гардеробная комната

Артистка живет в Киеве в трехкомнатной квартире. Первое, что решила показать поклонникам, – гардероб. Для этой комнаты Jerry Heil даже придумала кодовое название.

"Детские комплексы". В детстве мне хотелось чего-то яркого, а в Василькове (родной город Jerry Heil, – Showbiz 24) такое не наденешь, потому что мама мне всегда говорила: "Думай, что надеваешь!"

– рассказала певица.

В гардеробной Jerry Heil есть много вешалок с повседневной одеждой и сценическими костюмами. Особое внимание привлекают полки с дизайнерской обувью.

Кухня

На кухне Яна почти не бывает. Еще в подростковом возрасте она не могла видеть мясо. Поскольку родители знаменитости – мясники, то оно было дома постоянно. Впоследствии Jerry Heil стала вегетарианкой. Сейчас звезда сыроедка и находиться на кухне нет нужды.

Комната-студия

В этом уголке своей квартиры исполнительница задерживается надолго. Именно здесь есть старенький синтезатор, который родители подарили ей еще в 12-летнем возрасте. За ним Jerry Heil пишет новые композиции, которые впоследствии слышат ее поклонники. Это ее место силы.

Jerry Heil показала свою квартиру: смотрите видео онлайн

Личная жизнь Jerry Heil

В прошлом году певица ошеломила резонансным признанием о девственности. Девушка призналась, что никогда не искала себе парня и лишь недавно зарегистрировалась в социальной сети для знакомств Tinder.

Однако и там она пока не нашла того, с кем хотели бы построить отношения. Артистка поделилась, что была на свиданиях с несколькими ребятами, но ничего не почувствовала к ним.