Артистка вже не соромиться публікувати відверті фото в мережі та оголюється перед багатотисячною аудиторією підписників.

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Фото Jerry Heil в боді

Артистка поширила декілька світлин, які зробила під час відпочинку на Труханівському острові, що в Києві. Зірка постала перед камерою у красивому та звабливому вбранні, хизуючись бездоганною фігурою.

Jerry Heil зображена на знімках у сітчастому напівпрозорому боді з довгими рукавами, низ якого нагадував трусики від купальника коричневого кольору. Такий look підкреслив апетитні сідниці виконавиці та її довгі стрункі ноги.

Волосся артистка вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. Також на голову одягнула солом'яний капелюх. На обличчя Jerry Heil не наносила косметику, вкотре хизуючись натуральною вродою.



Jerry Heil похизувалася фігурою в купальнику / Фото з інстаграму Jerry Heil





Jerry Heil похизувалася фігурою в купальнику / Фото з інстаграму Jerry Heil