Артистка уже не стесняется публиковать откровенные фото в сети и обнажается перед многотысячной аудиторией подписчиков.

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Фото Jerry Heil в боди

Артистка опубликовала несколько фотографий, которые сделала во время отдыха на Трухановом острове, что в Киеве. Звезда предстала перед камерой в красивом и обольстительном наряде, щеголяя безупречной фигурой.

Jerry Heil изображена на снимках в сетчатом полупрозрачном боди с длинными рукавами, низ которого напоминал трусики от купальника коричневого цвета. Такой look подчеркнул аппетитные ягодицы исполнительницы и ее длинные стройные ноги.

Волосы артистка уложила ровно, они красиво развевались на ветру. Также на голову надела соломенную шляпу. На лицо Jerry Heil не наносила косметику, в очередной раз щеголяя натуральной красотой.



Jerry Heil похвасталась фигурой в купальнике / Фото из инстаграма Jerry Heil





Jerry Heil похвасталась фигурой в купальнике / Фото из инстаграма Jerry Heil