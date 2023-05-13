Поки що учасниця Євробачення-2023 не відреагувала на кавер від українки. Зазначимо, що Loreen підкорила сцену конкурсу під час першого півфіналу.

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Наразі саме шведська співачка є фавориткою букмекерів – зірці пророкують перемогу на шоу.

Тому Jerry Heil вирішила перекласти хіт від Loreen – Tattoo українською мовою та зробила акустичне аранжування на фортепіано.

Відео з фрагментом каверу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram та відмітила у дописі шведську колегу. "Пісня Loreen українською", – написала співачка.

Шанувальники Jerry Heil були приємно здивовані її вчинком, їм дуже сподобалася ця пісня українською. Ось що фани пишуть у коментарях:

"Мені здається краще за оригінал, дуже ніжно та чуйно. Можна повну версію?"

"Мурахи по шкірі! Як це фантастично".

"Чекаємо на повну версію!"

"Як завжди, круто!"

"Вау! Супер!"

"Ваш переклад і акустична версія просто вогонь!"

"Я закохалась в цю пісню українською ще більше!"

Про що пісня Loreen

Зазначимо, що шведська співачка Loreen вже не вперше представлятиме країну на Євробаченні. У 2012 році вона вже перемогла у пісенному конкурсі з піснею Euphoria.

Її цьогорічна пісня Tattoo оповідає про кохання двох людей та випробування, які їм потрібно перейти.

Переклад пісні українською:

Я не хочу йти.

Та, милий, ми обоє знаємо.

Зараз не наш час

Треба прощатися,

Поки не зустрінемося знову,

Бо це ще не кінець.

Настане день

Коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.

Коли зірки зійдуться, я буду поруч.

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Я розпускаю волосся

Я заспокоююсь

Моє серце у твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Співачка Loreen – Tattoo: виступ на Євробаченні-2023

Зазначимо, що співачці Loreen букмекери цього року пророкують перемогу на Євробаченні-2023. Україне не дуже жалеко відстала від фаворитки. На якому місці у рейтингу зараз перебуває Україна – читайте у статті.