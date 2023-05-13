Пока участница Евровидения-2023 не отреагировала на кавер от украинки. Отметим, что Loreen покорила сцену конкурса во время первого полуфинала.

Интересно Спасибо, – представительница Литвы трогательно обратилась к украинцам после выступления на Евровидении-2023.

Сейчас именно шведская певица является фавориткой букмекеров – звезды прочат победу на шоу.

Поэтому Jerry Heil решила перевести хит от Loreen – Tattoo на украинском языке и сделала акустическую аранжировку на фортепиано.

Видео с фрагментом кавера артистка поделилась на своей странице в Instagram и отметила в сообщении шведскую коллегу. "Песня Loreen на украинском", – написала певица.

Поклонники Jerry Heil были приятно удивлены ее поступком, им очень понравилась эта песня на украинском. Вот что фаны пишут в комментариях:

"Мне кажется лучше оригинала, очень нежно и чутко. Можно полную версию?"

"Муравьи по коже! Как это фантастически".

"Ждем полной версии!"

"Как всегда, круто!"

"Вау! Супер!"

"Ваш перевод и акустическая версия просто огонь!"

"Я влюбилась в эту песню на украинском еще больше!"

О чем песня Loreen

Отметим, что шведская певица Loreen уже не в первый раз будет представлять страну на Евровидении. В 2012 году она уже победила в песенном конкурсе с песней Euphoria.

Ее песня Tattoo повествует о любви двух людей и испытаниях, которые им нужно перейти.

Перевод песни на украинский:

Я не хочу идти.

Но, милый, мы оба знаем.

Теперь не наше время

Надо прощаться,

Пока не встретимся снова,

Это еще не конец.

Наступит день

Когда мы найдем свой путь

Скрипки будут играть и ангелы будут плакать.

Когда звезды сойдутся, я буду рядом.

Нет, мне плевать на них всех.

Ибо все, что я хочу – это быть любимой

И все, что мне нужно – это ты.

Ты навсегда со мной, как отец.

Нет, мне безразлично до боли.

Я пройду сквозь огонь и сквозь дождь

Только бы быть поближе к тебе.

Ты навсегда со мной, как отец.

Я распускаю волосы

Я успокаиваюсь

Сердце мое в твоих руках.

Не потеряй его, друг

Это все, что у меня есть.

Скрипки играют и ангелы плачут.

Когда звезды сойдутся, я буду там.

Певица Loreen – Tattoo: выступление на Евровидении-2023

Отметим, что певице Loreen букмекеры в этом году прочат победу на Евровидении-2023. Украина не очень жалко отстала от фаворитки. На каком месте в рейтинге сейчас находится Украина читайте в статье.