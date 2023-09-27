"Я почну з тобою воювати": Jerry Heil показала, що їй пише неадекватний фанат з Росії

Українську співачку Jerry Heil вже кілька років переслідує неадекватний чоловік з Росії. До війни він навіть приїжджав на її фан-зустріч в Україні, а тепер погрожує в соцмережі. Артистка показала, що він їй пише.

Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки) поскаржилася на нові погрози від надокучливого фана з Росії. Артистка нічого не може з цим вдіяти.

Не пропустіть Це жесть, – Jerry Heil пригадала, як сусід погрожував її зґвалтувати у 13 років

Чоловіка звати Іван, і він вже не вперше дістає Jerry Heil своїми повідомленнями й погрозами. Днями він заявив, що заблокує її сторінки в соцмережах, щоб завадити творчій кар'єрі.

Крім того, неадекват з Росії погрожує асистенту зірки мобілізацією.

"Тараса чекає мобілізація, якщо він ще не пішов з команди… Я воювати з тобою почну, якщо не видалиш вірші", – йдеться у його повідомленні.



Jerry Heil показала, що їй пише неадекват з Росії / Фото з її інстаграм-сторіс

Співачка додала, що вона попри погрози не боїться втратити свої сторінки в соцмережах.

Навіть якщо він знесе мої сторінки – мені однаково. У мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в бік моїх близьких і намагається розхитати сторінки моїх друзів-музикантів,

– написала Jerry Heil.

Що відомо про переслідувача Jerry Heil