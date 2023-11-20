Вже рік разом: Jerry Heil вперше показала свого хлопця

20 листопада 2023, 15:20
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Jerry Heil

Jerry Heil тривалий час приховувала особисте життя від публіки. Втім, днями вона розкрила завісу й вперше показала свого хлопця.

Співачка виставила декілька фото з обранцем й зазначила, що вони разом вже рік. Фанів виконавиці ця новина дуже здивувала. Водночас вони зауважили, що в зіркової пари "гарні діточки будуть".

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Jerry Heil показала свого хлопця

Співачка поширила спільні фото з коханим. На світлинах вона постала в коричневій куртці з розпущеним волоссям. Водночас її обранець був одягнений в чорну куртку. До свого образу він додав навушники. Хлопець Jerry Heil – блондин з блакитними очима. Втім, на кадрах, які поширила знаменитість, повністю не видно обличчя молодика.

Рік. Я кохаю тебе,
– зазначила Яна.

Реакція мережі 

Фани були вражені новиною, про що й написали у коментарях під публікацією виконавиці. 

  • "Вітаю вас";
  • "Ви уявляєте, які ж гарні діточки будуть";
  • "Що? Ура, вітаю вас. Щастя вам, бережіть один одного";
  • "А схожі які";
  • "Дуже неочікувано";
  • "Оце сюрприз так сюрприз".

Особисте життя Jerry Heil 

  • У 2020 році в одному з інтерв'ю Яна розповіла, що залишалася незайманою до 24 років. Як розповіла артистка, вона боялася близькості. 
  • Вже наступного року співачка вразила своїх шанувальників, організувавши нетрадиційну весільну церемонію, присвячену виключно собі. Артистка запросила гостей, одягнула весільну сукню і навіть обмінялася обітницею із собою.
  • Якось знаменитість розповідала, що ходила на побачення з індійцем, втім тоді усвідомила, що бачить своє життя лише з українцем. 
  • До того ж відомо, що Яна – феміністка, однак вона вважає, що перший крок у стосунках має робити чоловік. 
Автор: Софія Хомишин