Українську артистку Jerry Heil прийняли на навчання в американський коледж Берклі. Але те, що вона українка, не зіграло ролі щодо оплати за здобуття нових знань.

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Jerry Heil про ціну на навчання в Берклі

Jerry Heil зізналась, що її дуже засмутило, що для українців немає жодної знижки на навчання. До того ж студентів-українців не так багато. Загалом навчання за один семестр коштує 40 тисяч доларів (приблизно 1 мільйон 471 тисяча гривень).

З першокурсників українка я одна. На весь Берклі там лише дев’ятеро українських студентів – невже ви дійсно не можете виділити якусь допомогу? Мені допомагали друзі перший час. Ціна залежить від того, який ти отримаєш грант. Навчання за один семестр коштує 40 тисяч доларів,

– зізналась артистка.

Jerry Heil отримала грант розміром у 10 тисяч. Ці кошти співачка має не завдяки корінню, а хорошим знанням, які продемонструвала під час вступу. Тож для неї навчання коштує 30 тисяч доларів.

"Навчання триває 4 роки. Я хочу повернутися до України, бо хочу ці інтегрувати ці знання сюди. Хочу допомагати нашим митцям, бачила потенціал до війни, й дивіться, що сталося під час. Це просто вибух такої нереальної нової української музики – як грибочки після дощу. Хочеться поливати цей ліс".