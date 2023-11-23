Треба хлопчик, – Jerry Heil назвала ім'я відомого артиста, якого хотіла б продюсувати

23 листопада 2023, 14:27
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Джерело:

ТЕТ

Відома співачка Jerry Heil у липні розпочала новий етап у своїй кар'єрі. Вона заснувала власний музичний лейбл Nova Music. Тепер виконавиця зізналася, кого з відомих українських співаків хотіла б продюсувати.

Як виявилося, у лейблі поки не має хлопців. Тож Яна хотіла б, аби до них долучився Володимир Дантес.

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Jerry Heil хоче співпрацювати з Дантесом 

Поки в лейблі виконавиці є лише дівчата, тому Яна вважає, що потрібно це виправляти. На її думку, Володимир Дантес може стати чудовим варіантом.

Я дуже хочу захантити Дантеса у наш лейбл, бо нам треба уже хлопчик,
– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Лейбл Nova Music та його учасник

  • Jerry Heil розповідала, що її лейбл стане втіленням свіжого погляду на світ шоубізнес, оскільки чесність є одним із основних його принципів.
  • До того ж співачка підкреслила самодостатність сучасних артистів, тож вона у своєму лейблі більше займається саме оснащенням виконавців основними технічними ресурсами для того, щоб їхню музику почула ширша аудиторія.
  • Vitaliia стала першою артисткою, яка підписала контракт із Nova Music. Виконавиця отримала широке визнання у 2022 році, коли її комічна пісня "Чом тобі, вороже, не спиться" завірусилася в мережі.
  • До того ж Jerry Heil співпрацює з Кажанною, справжнє ім'я якої Анна Кажан. Співачка не менш популярна в різних соцмережах. Зокрема, вона випустила хіт українського тіктока "Ти гірка як дупа огірка".

Автор: Софія Хомишин