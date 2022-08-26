Jerry Heil, Леся Нікітюк та Emdivity постібали росіян, які тікають від "бавовни" в Криму

Jerry Heil і Леся Нікітюк заспівали разом з електронним дуетом Emdivity. Вони випустили трек "Душевно, по-домашньому", яким потролили росіян, що зі сльозами тікали з окупованого Криму після першої "бавовни".

Спочатку Jerry Heil і Леся Нікітюк презентували в інстаграмі задумку-тізер пісні "Душевно, по-домашньому". Ще до офіційної прем'єри, яка відбулася 26 серпня, вона набрала 2,5 мільйони переглядів. Тепер повну версію треку може підхопити вся країна.

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Jerry Heil, Леся Нікітюк та Emdivity постібали росіян у пісні "Душевно, по-домашньому"

Композиція створена по гарячих слідах вірусного відеомему, який облетів усі соцмережі. У ньому росіянка вмивається слізьми та жаліється, як не хоче їхати з Алушти після "бавовни" в Криму. Так, пісня "Душевно, по-домашньому" підкреслює, що Крим – це Україна. Виявляється, її ідейницею стала телеведуча Леся Нікітюк.

Почалося все з поштовху Лесі Нікітюк. Вона мені вночі написала, шо треба робити такий трек, а я якраз цілий день до цього крутила таку ж думку в голові! Далі вже справа була за Emdivity,

– розповіла Jerry Heil.

Хлопці зізналися, що коли їм написала Яна й запропонувала постібали росіян, вони одразу ж погодились, адже хочуть, щоб їхня аудиторії з Європи та Америки знала, яка вона – сучасна українська музика.

"Цей реліз – один з наших внесків у спільну перемогу. Спроба трохи додати гумору та підняти настрій нашим співвітчизникам", – прокоментували Emdivity.

Jerry Heil, Леся Нікітюк, Emdivity – Душевно, по-домашньому: дивіться відео онлайн