Jerry Heil, Леся Никитюк и Emdivity постебали россиян, бегущих от "хлопков" в Крыму

Jerry Heil и Леся Никитюк спели вместе с электронным дуэтом Emdivity. Они выпустили трек "Душевно, по-домашнему", которым потролили россиян, которые со слезами убегают из оккупированного Крыма после первого "хлопка".

Сначала Jerry Heil и Леся Никитюк презентовали в инстаграме задумку-тизер песни "Душевно, по-домашнему". Еще до официальной премьеры, которая состоялась 26 августа, она набрала 2,5 миллиона просмотров. Теперь полную версию трека может подхватить вся страна.

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Jerry Heil, Леся Никитюк и Emdivity постегали россиян в песне "Душевно, по-домашнему"

Композиция создана по горячим следам вирусного видеомема, облетевшего все соцсети. В нем россиянка умывается слезами и жалуется, как не хочет уезжать из Алушты после "хлопка" в Крыму. Так, песня "Душевно, по-домашнему" подчеркивает, что Крым – это Украина. Оказывается, ее идейницей стала телеведущая Леся Никитюк.

Началось все с толчка Леси Никитюк. Она мне ночью написала, что нужно делать такой трек, а я как раз целый день до этого крутила такую же мысль в голове! Дальше уже дело было за Emdivity,

– рассказала Jerry Heil.

Ребята признались, что когда им написала Яна и предложила постебать россиян, они сразу же согласились, ведь хотят, чтобы их аудитории из Европы и Америки знала, какая она – современная украинская музыка.

"Этот релиз – один из наших вкладов в общую победу. Попытка немного добавить юмора и поднять настроение нашим соотечественникам", – прокомментировали Emdivity.

Jerry Heil, Леся Никитюк, Emdivity – Душевно, по-домашнему: смотрите видео онлайн