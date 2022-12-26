Jerry Heil показала, як ходить по лікарні зі зламаним ребром: що кажуть лікарі про її стан

Співачка Jerry Heil після невдалого "польоту" розповіла про свої травми та прогнози лікарів. Вона також показала, що може сама повільно пересуватись лікарнею.

Співачка Jerry Heil поступово одужує після падіння зі сцени в оркестрову яму. Вона все ще перебуває в лікарні, тож розповіла, як почувається і що кажуть про її травми лікарі.

Дивіться також Тарас Тополя привітав доньку Наталки Карпи з днем народження: чи був на святі чоловік співачки

Jerry Heil розповіла про травми

Виконавиця поділилась, що вважає свій "політ" зі сцени вдалим, бо обійшлась зламаним ребром, струсом мозку і кількома синцями. Хоч з кожним днем їй стає краще, лікарі кажуть, що боліти буде ще довго.

Сказали, що болітиме ще до трьох місяців. Декілька тижнів воно там загоюватиметься. Виписатися з лікарні можна ледь не сьогодні, але все одно треба бути під наглядом лікарів. Воно не зрослося ще, у мене крутиться голова, коли я встаю і сідаю. Я вставати й сідати, в принципі, сама поки що не можу. Мені потрібна постійна підтримка людей.

Jerry Heil також показала відео у тіктоці, де сама повільно ходить по лікарні. Вона зізналась, що інколи навіть може без допомоги піднятись з ліжка. Яна пожартувала, що хоче повертатися в тур Україною, але вже без фінального "номера", як у Тернополі:

Jerry Heil додала, що не пам'ятає, як падала зі сцени. Вона тоді вважала, що точно стає на підлогу. "Момент падіння я вже не пам'ятаю, але ось цей момент, коли я стаю у цю яму, я пам'ятаю. Я дуже добре пам'ятаю, що я бачила там підлогу. Чому я її бачила? Може, так світло переломилося… Не бачу інших варіантів".

Травма Jerry Heil

Після концерту в Тернополі Jerry Heil довго не виходила на зв'язок. Наступного дня команда артистки повідомила, що Яна впала в оркестрову яму. Тоді було відомо лиш те, що вона перебуває під наглядом лікарів.

Згодом Jerry Heil коротко поділилась, що зламала ребро, а також показала болюче відео свого падіння. Вона додавала, що перші хвилини у лікарні скаржилась команді, що хоче їхати в Івано-Франківськ – там у неї солд-аут.