Украинский мультиартист Монатик рассмешил поклонников веселым роликом. Он исполнил зажигательный танец, держа песика в руках.

Монатик решил повеселить поклонников новой публикацией. Он станцевал с собакой, чем вызвал активные обсуждения в комментариях.

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Забавное видео Монатика

Дмитрий обладает замечательным чувством юмора. Он харизматичный и уверенный в себе, не стесняется посмеяться над собой и умеет рассмешить других.

В ролике, который Монатик на днях распространил на личной странице в инстаграме, он позирует на фоне детских игрушек и яркой картины. Певец надел массивную фиолетовую куртку с капюшоном. В руках Дмитрий держал маленького коричневого песика. Это девочка, которую зовут Мона.

С улыбкой на лице артист исполнил зажигательный танец с домашним любимцем. Именно это очень повеселило его более чем 2-миллионную аудиторию подписчиков.

Словно Джеймс Бонд освободил Мону из ее жилетки! Вот и зажигаем,

– написал в публикации артист.

В комментариях фанаты Дмитрия отмечают, что это очень забавное видео. В частности, ведущий Слава Демин в шутку подчеркнул, что такой паре нужно на паркет "Танцев со звездами".