Із сім'єю та зірками шоу-бізнесу: Оля Полякова гучно відсвяткувала день народження в Києві

17 січня співачка Оля Полякова відсвяткувала день народження. З нагоди 38-річчя вона зібрала зіркових колег і сім'ю в одному з закладів Києва. Як це було – дивіться далі.

Ще днями артистка записувала першу англомовну пісню в Іспанії, а в день народження зібрала найрідніших у Києві. Зірка влаштувала вечірку, на якій були чоловік з доньками, а також друзі зі світу шоу-бізнесу.

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Вечірка в день народження Полякової

На свято зірка запросила чималу компанію друзів, серед яких були: ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, близька подруга Полякової – Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром, блогерка Леся Нікітюк, ведучий Олександр Суханов, співачка і модель Даша Астаф'єва та інші.

Іменинниця з'явилася перед гостями у розкішному вбранні. Полякова одягнула блискучу мінісукню з довгими рукавами. Сукня гарно підкреслила підтягнуту фігуру та стрункі ноги Олі. Стилісти попрацювали й над зачіскою Олі, зробивши їй вишукану укладку. На обличчі виконавиці красувався насичений вечірній макіяж.

Як Оля Полякова відсвяткувала день народження / Фото з інстаграмів зірок

Зазначимо, після новорічних свят Оля Полякова не відправлялася у відпустку. Вона активно працювала над новими хітами, а також готувалася до старту нового сезону шоу "Голос країни". Цього року вона вперше зайняла місце тренера. Про емоції Полякової щодо цього – читайте за посиланням.