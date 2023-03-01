Іво Бобул заявив, що не дозволяв публікувати інтерв'ю, з якого пішов зі скандалом

Виконавець Іво Бобул розповів, що не давав дозволу Еммі Антонюк на публікацію інтерв'ю, з якого він пішов зі скандалом. Артист припустив, що журналістка хотіла "хайпанути".

69-річний виконавець Іво Бобул дав інтерв'ю Еммі Антонюк, але не пробув на ньому до кінця та зі скандалом пішов. Він вперше прокоментував вірусні відео, які розносяться інтернетом.

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Іво Бобул дав коментар щодо інтерв'ю

Іво Бобув знову нагадав про свій вік та вік інтерв'юерки, що робив і під час розмови на камеру. Він заявив, що не давав дозволу на публікацію ролика, а тим більше їхньої телефонної розмови.

Я понад 40 років на сцені, а їй – 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути? Вона виклала у Youtube нашу розмову телефоном. На це ніхто не має права без дозволу. Це правило журналістики,

– вважає співак.

Що сталося на інтерв'ю

. 13 стаття Закону "Про авторське право та суміжні права" каже, що співавторами інтерв'ю є і журналіст, і спікер. І хоч право опублікування належить обом, людина, яка дала інтерв'ю, повинна дати дозвіл.

Іво Бобул у розмові з Еммою Антонюк висловився про своє ставлення до жінок. На його думку, жінки сьогодні "розбалувані" та "меркантильні", тоді як "хороші дівчата" – це ті, які не виходять з дому.

Емма не погодилась з такими думками артиста, тож він перейшов на особистості та дорікнув їй через те, що у 32 роки вона не має чоловіка та дітей. Журналістка назвала це "сексистською маячнею", після чого Іво попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню" і пішов зі студії.

На цьому ролик не завершився: за кілька хвилин Бобул зателефонував Антонюк та намагався виправдатися, сказав, що вона "зробила його винним у цьому".