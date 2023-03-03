Дехто забрехався: Емма Антонюк пояснила, чому опублікувала скандальне інтерв'ю з Бобулом

Чотири дні тому Емма Антонюк випустила інтерв'ю з народним артистом України Іво Бобулом, з якого той "встав і пішов". Ведуча телефонувала йому після й заявила, що жодної заборони на публікацію не отримувала.

У розпал скандалу 69-річний Іво Бобул спробував перетягнути ковдру й оголосив, що не дозволяв публікувати інтерв'ю. Він нібито "не давав права" Еммі Антонюк заливати відео на ютуб, але "вона не послухала". Інтерв'юерка це спростувала й натякнула, що артист забрехався.

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Чому Емма Антонюк опублікувала інтерв'ю з Бобулом

Я маю великий досвід роботи на телебаченні і дуже чутлива до таких моментів. Якби Іво Бобул озвучив мені заборону публікувати це інтерв'ю, я б запам'ятала. І консультувалася б з медіаюристами. Я з впевненістю можу хіба повторити: Іво Бобул у розмові зі мною не сказав ані слова про заборону публікації матеріал,

– прокоментувала Емма Антонюк.

Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антонюк / Скриншот з відео

Ба більше, це не єдиний факап, який наздогнав Іво Бобула після інтерв'ю. Хтось зламав сторінку артиста в інстаграмі та перепросив від його імені за "необдумані та образливі слова". У відповідь менеджмент Бобула наголосив, що "провини жодної його немає, бо Іво Васильович каже те, що вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам".

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Скандальні заяви Іво Бобула з інтерв'ю Еммі Антонюк