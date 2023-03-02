Віктор Павлік заступився за Іво Бобула після скандалу: як співак виправдовує "наставника"

Співак Іво Бобул дав інтерв'ю Еммі Антонюк, через яке втрапив у скандал. Музикант наговорив багато сесистських заяв, обізвав жінок та просто пішов з ефіру. І поки українці обурюються через висловлювання музиканта, деякі артисти за нього заступилися, один з них – Віктор Павлік.

Раніше Іво Бобул розповів, що не давав дозволу Еммі Антонюк на публікацію інтерв'ю, з якого він пішов зі скандалом. Попри критику, Іво Бобула підтримали деякі українські зірки, зокрема Віктор Павлік та Оля Цибульська.

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Цікаво, що в цьому ж скандальному інтерв'ю Іво Бобул заявив, що це він "знайшов" Віктора Павліка.

Коли я перейшов у тернопільську філармонію та шукав колектив, то знайшов один гурт… Я тоді призначив їм зустріч, послухав, що вони грають і забрав їх у філармонію. Потім вчив Віктора Павліка співати та грати,

– пригадав Іво Бобул.

Віктор Павлік заступився за Іво Бобула

У свою чергу співак Віктор Павлік теж не змовчав через скандальне інтерв'ю з Іво Бобулом. Він опублікував світлину з ним та висловив своє захоплення. "Васильович, я тебе люблю", – написав він.

Водночас у коментарях Павлік додав, що треба знати, як спілкуватися з Іво Бобулом.

Це треба знати Іво, він прекрасна людина. Просто його потрібно знати і знайти ключик для спілкування з ним от і все,

– заявив Віктор Павлік.



Віктор Павлік підтримав Іво Бобула / Скриншот

Додамо, що раніше за Іво Бобула заступилася і співачка Оля Цибульська. Вона переробила пісню Іво Бобула "Розмова з тобою", заспівавши про сексизм, а в підписі зауважила, що абсурдно запитувати його про гендерну рівність.

"Пропоную Еммі Антонюк взяти наступне інтерв'ю про національну ідею – у Потапа, про тікток-тренди – в Ніни Матвієнко і в мене про хімічну іонізацію. Не тільки ж в Іво Бобула питати про те, що він ніколи не чув. Про гендерну рівність", – написала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Іво Бобул заявив, що сучасні дівчата "скачуть по ліжках" у пошуку принца та шукають гроші, а не душу. Ба більше, на його думку, "хороші дівчата сидять по домам і не виходять". Артист навіть дорікнув Еммі Антонюк, що у свої 32 вона самотня, незаміжня й без дитини.