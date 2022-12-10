69-річний Іво Бобул думає, що розквіт його кар'єри припав саме на велику війну, бо Україна нарешті відійшла від російської естради. Раніше, за словами зірки, його не кликали ні на шоу, ні на заходи, бо можна було запросити Філіпа Кіркорова і "скосити" грошей.

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Іво Бобул ображений на український шоу-біз

"Нафіг мені той Бобул, коли я запросив Кіркорова і заробив багато грошей". А як я можу з ним конкурувати, коли для мене телебачення, радіо, все закрите? Ці роки, що я потратив в нікуди, я вже міг бути в Україні зовсім по-іншому. Слава Богу, що хоч зараз є якесь визнання,

– коментує Іво Бобул.

Співак вважає, що його не крутили по радіо й не кликали на телебачення, бо він не хотів за це платити. Єдиний, хто нібито визнавав його талант, росіянин Олександр Сєров, який підтримує війну та хвалить Путіна.

"За 45 років на сцені тільки зараз почали згадувати, що є такий співак. А як мені було жити всі ці роки? Ви ж не розумієте, як мені було тяжко жити, пробивати ці двері, щоб вони відчинялися. Я в Палаці "Україна" співав тільки тоді, коли до нас приїжджав Сєров. Він мене запрошував у свою програму. Звучав я на FM? Ні, не звучав. Чому? Бо я не формат. А що є формат? Це гроші. Я платити не буду", – висловився Іво Бобул.

Іво Бобул про український шоу-біз / Скриншот з відео

Тож зараз автор хіта "А вже осінь прийшла у мій сад" безмежно вдячний молоді, яка знімає тіктоки на його треки й ходить на концерти. Заради такої публіки він готовий і реп зачитати.

Молодь почала розуміти, що є гарний співак. Вибачте, що я себе хвалю. Бо себе не похвалиш, ніхто про тебе добре слово не скаже. Що є гарні пісні, гарний репертуар дійсно для серця, для душі,

– пояснює Бобул феномен своєї популярності.

Ба більше, на концертах Іво Бобула навіть освідчуються. У жовтні офіцер Нацгвардії зробив пропозицію коханій Олені. На сцену в Чернівцях її запросив сам артист.