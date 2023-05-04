Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали в Київ: неочікуване фото зірок Голлівуду

Світові зірки українського походження – Кетрін Винник та Іванна Сахно – приїхала в Київ на запрошення платформи United24. 5 травня ініціативі Зеленського виповнюється 1 рік, тож до столиці прибудуть й інші зіркові гості.

Іванна Сахно та Кетрін Винник поки не оголосили про приїзд в Україну у свої соцмережах, але вже сфотографувалися на тлі згорілої російської техніки, що на Софійській площі в Києві. Фото опублікувати на сторінках платформи United24.

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Кетрін Винник та Іванна Сахно в Києві

До Києва приїхала акторка та продюсерка Кетрін Винник. Ще у березні зірка "Вікінгів" стала амбасадоркою UNITED24. Разом із нею до столиці завітала наша спеціальна гостя – акторка Іванна Сахно, яка грає роль у серіалі "Зоряні війни: Асока",

– йдеться в підписі.

Поряд з голлівудськими акторками зображені креативний директор And Us Джеймі Кенневей, який створював проєкти для платформи United24, Мак Рейнольдс – менеджер американського гурту Imagine Dragons, а також їхній оператор-постановник Тай Арнольд.

Кетрін Винник та Іванна Сахно в Києві / Фото з інстаграму United24

У коментарях приїзду світових знаменитостей радіють фоловери з усього світу:

"Раді бачити";

"Дякуємо за підтримку. Ми пишаємось і раді бачити вас як амбасадорів. Слава Україні";

"Великі зусилля. Ми повинні продовжувати допомагати та підтримувати, щоб це жахливе варварське вторгнення РФ в Україну закінчилося. Тоді ми маємо підтримати їх вступ до НАТО та допомогти у відбудові України".

Нагадаємо, що до фандрейзингової платформи United24 зірка "Вікінгів" Кетрін Винник приєдналася лише 1 березня 2023 року, хоч Україну підтримує з перших днів російського вторгнення. Вона стала амбасадоркою ініціативи, особисто поспілкувалася з Володимиром Зеленським по відеозв'язку та зосередилася на програмі відбудови. Кетрін Винник вже була в Києві – прилітала у серпні 2021 року на заходи до Дня Незалежності.

25-річна Іванна Сахно теж завжди пишалася бути українкою, а після великого вторгнення Росії виходила на протести в Нью-Йорку та розповідала світу, що Україну та її рідний Київ бомблять.

Важливо, що соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс хоч і не приїхав в Україну, але відправив свою команду. Американський гурт, як і Кетрін Винник, є амбасадором United24 і також потужно підтримує Україну – піднімає синьо-жовті прапори на концертах, звертається до пасажирів літака SkyUp, щоб нагадати про війну та зібрати кошти на медичну допомогу.