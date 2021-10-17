Іванна Онуфрійчук засвітилась на "Міс Україна Всесвіт" у сукні за 16 тисяч гривень

У п'ятницю, 15 жовтня, відбувся грандіозний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт". Ведуча Іванна Онуфрійчук опинилась у складі журі. Вона не лише поділилась враженнями від переможниці, а й ефектно показала свою сукню за 16 тисяч гривень.

Цього року модель Іванна Онуфрійчук опинилась по той бік "Міс Україна Всесвіт", хоч раніше сама змагалась за корону на конкурсах краси. Вона зізналась, що 27-річна Анна Неплях перемогла заслужено.

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"Вітаю з заслуженою перемогою Анну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів", – написала ведуча "Танців з зірками".

Образ Іванни Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт"

На головній світській події жовтня зірка з'явилась у платті від української дизайнерки Олі Мак. З вечірньої колекції вона обрала мінісукню смарагдового кольору. Це асиметричне вбрання з одним рукавом та оголеними плечима. Воно ефектно виділило зону декольте, а довгий шлейф додав елегантності.

Під мінісукню Іванна Онуфрійчук підібрала білі босоніжки з ремінцями, всипаними стразами. З аксесуарів – блискучий клатч, підвіску та сережки зі смарагдами від люксового бренду Bulgari.

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі

Іванна Онуфрійчук на "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму моделі Іванна Онуфрійчук з "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото з інстаграму моделі

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Повний текст публікації Іванни Онуфрійчук:

Я у складі поважного журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Давно я не бачила, щоб на одній сцені зібралося стільки красивих і талановитих дівчат!

Усі учасниці конкурсу вже сформовані особистості, які чогось досягли. Взагалі, для мене кожна з дівчат, що вийшли на сцену, вже переможниця. Я сама колись була на їхньому місці й знаю, що таке конкурси краси. Це щоденні підготовки, зйомки, зустрічі. Ти на підборах та з макіяжем з 6 ранку до 11 вечора. Це складно і фізично, і морально.

Тому, вітаю з заслуженою перемогою Анну Неплях, яка вразила всіх членів журі та глядачів.