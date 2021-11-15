За 10 років в шоу-бізнесі Монатік з ноунейма став одним з найуспішніших українських артистів. Його запальним трекам навіть присвятили чвертьфінал "Танців з зірками". Ведуча голдруму Іванна Онуфрійчук не приховує, що він її улюблений співак.

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Так, дружина мільйонера не втратила нагоду станцювати з кумиром якщо не на головному паркеті країни, то бодай за лаштунками. На пару з Монатіком вона виконала рухи з його кліпу на хіт JOMO. Іванна Онуфрійчук танцювала у піжамі, однак з розкішною зачіскою і макіяжем.

Готуємося до ефіру з моїм улюбленим співаком,

– підписала Іванна Онуфрійчук.

Варто зазначити, що не всі па вдавались ведучій так вправно, як Монатіку. "Людина, яка відчуває ритм, і людина, яка не відчуває ритм", – піджартували над Онуфрійчук у коментарях.

До слова, цього сезону Іванна Онуфрійчук могла стати не ведучою, а учасницею "Танців з зірками", якби не чоловік-мільйонер. Він нібито "дуже власний, ревнивий", тому заборонив дружині будь-яку танцювальну близькість.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук не вперше танцює з Монатіком. У липні минулого року Алмаз зробив коханій сюрприз на день народження і запросив артиста на гучну вечірку, ведучими якої були Осадча і Горбунов. У дуеті вони навіть виконали хіт "Вечериночка". Вдруге зірка співав на весіллі закоханих на Мальдівах.