Іванна Онуфрійчук з мамою і сестрами влаштувала мітинг у Женеві: промовисті фото та відео

Війна застала Іванну Онуфрійчук на Мальдівах, тож з чоловіком і ріднею вона полетіла не до Києва, а у Швейцарію. Там телеведуча збирає гуманітарку для українців і виходить на мітинги. Один з них відбувся у Женеві.

На Мальдівах Іванна Онуфрійчук святкувала річницю весілля з чоловіком-казахом Алмазом. На райський курорт вони взяли з собою усю сім'ю українки, але їхній відпочинок обірвала війна в Україні. Зірка забрала рідню до коханого у Швейцарію і стала всіляко допомагати Батьківщині з-за кордону – передавати речі, їжу, одяг та виходити на мітинги з жовто-синіми прапорами.

До теми Волонтерить у Швейцарії: Іванна Онуфрійчук показала, як збирає допомогу для українців

Іванна Онуфрійчук мітингує у Швейцарії

Швейцарці влаштували ходу на підтримку України в Женеві. На чолі колони йшла Іванна Онуфрійчук з сестрами. Вона скандувала "Слава Україні" з жовто-синім стягом, а дівчата несли плакат з написом "Ми хочемо миру. Слава Україні". На інших написали – "Зупиніть війну", "Ні війні", "Вони вб'ють нас усіх і скажуть, що невинні".

Збирати щодня гуманітарну допомогу та їздити на мітинги в підтримку рідної країни – таке моє сьогодення… Не про таку реальність ми всі мріяли, але я вірю, що скоро все це скінчиться і над Україною буде мирне та світле небо,

– висловилась Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук на мітингу в Женеві: фото та відео

Для перегляду гортайте вправо

До слова, днями володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях мітингувала в Парижі. Вона вийшла на центральну площу Франції в синьо-жовтому вбранні й підняла плакат "Я не хочу 8 березня – Жіночого свята! Я хочу день перемоги". До цього модель закликала до миру на Хрещатику, у центрі Києва.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Повний текст публікації Іванни Онуфрійчук:

Збирати щодня гуманітарну допомогу та їздити на мітинги на підтримку рідної країни – таке моє сьогодення… У той час, як рідні українці вимушені ховатися від обстрілів та вибухів у холодних підвалах, без їжі, води та світла.

Зовсім не випускаю з рук телефон. Моє серце розривається на мільйони шматочків щоразу, коли бачу новини. Не про таку реальність ми всі мріяли, але я вірю, що скоро все це скінчиться і над Україною буде мирне та світле небо.

А поки що нам усім потрібно триматись, не падати духом та підтримувати Україну і наших героїв усім, чим можемо. Молимося за Україну, за кожне її місто та за кожного українця.