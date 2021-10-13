Іванна Онуфрійчук розповіла про коханого, який подарував їй квартиру та Bentley

В української телеведучої Іванни Онуфрійчук було кілька романів з впливовими й заможними чоловіками. Найбагатший з них подарував коханій квартиру в центрі Києва та авто марки Bentley. Чому не склались їхні стосунки, дізнавайтеся далі.

До знайомства з казахським мільйонером Алмазом Іванна Онуфрійчук зустрічалась з бізнесменом з Білорусі, ім'я якого не розсекречує. Чоловік дуже красиво залицявся й, попри свій статус, намагався сподобатися сім'ї обраниці.

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Однак це не єдине, чим він підкупив Іванну. Бізнесмен дарував їй дуже дорогі подарунки – квартиру в Києві, авто люксової марки Bentley та відпустки на найпрестижніших курортах світу.

Іванна Онуфрійчук за кермом Bentley / Фото з інстаграму ведучої

Іванна Онуфрійчук на Bentley / Фото з інстаграму ведучої

Розкішні презенти ведуча приймала, однак ніколи не кохала бойфренда по-справжньому. Він нібито не її типаж.

Не було кохання, почуттів. Він жорсткий бізнесмен, диктатор у стосунках. Не люблю чоловіків, в яких немає душі. Ніби все класно, а всередині людина порожня,

– заявила Іванна Онуфрійчук.

Її стосунки з білоруським бізнесменом тривали три роки, але ніяк не розвивалися. Чоловік відмовлявся переїжджати в Україну й не кликав дівчину до себе. Він пропонував створювати сім'ю на відстані.

"У мене тут на місці були прихильники, які були готові залицятися, а я на відстані продовжувала ці стосунки. Будувати сім'ю на відстані – точно ні", – заявила Іванна Онуфрійчук.

Саме дівчина була ініціаторкою розриву. Однак довго без залицяльника вона не засиджувалась. На той час Іванна вже листувалась з одруженим казахом Алмазом, за якого вийшла заміж на Мальдівах взимку 2021 року.