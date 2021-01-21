Донька 45-го президента США Дональда Трампа Іванка вкотре продемонструвала бездоганний образ. Дівчина побувала на прощальній промові батька, яку він виголосив перед тим, як офіційно припинив виконувати обов'язки глави держави.

20 січня 2021 року у Вашингтоні відбулася інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Після цього його попередник Дональд Трамп офіційно залишив пост глави держави. Він виголосив прощальну промову, на якій також були присутні дружина, онуки та донька з чоловіком.

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Іванка Трамп, яка також була радницею Дональда Трампа, приїхала підтримати батька та вкотре зачарувала присутніх приголомшливим зовнішнім виглядом. Кожен її публічний вихід активно обговорюють в мережі й цей не став винятком.

Елегантний образ Іванки Трамп

Для урочистої події Іванка обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерою у пальті молочного кольору з чорними ґудзиками. Ймовірно, під ним була красива сукня. Такий look дівчина поєднала з довгими чоботами чорного кольору на високих підборах.

Розкішне волосся красуня-білявка, як зазвичай, вклала рівно. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах.



Іванка Трамп у молочному пальті / Фото Getty Images



Елегантний образ Іванки Трамп / Фото Getty Images