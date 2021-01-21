Дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка очередной раз продемонстрировала безупречный образ. Девушка побывала на прощальной речи отца, которую он произнес перед тем, как официально прекратил исполнять обязанности главы государства.

20 января 2021 года в Вашингтоне состоялась инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. После этого его предшественник Дональд Трамп официально покинул пост главы государства. Он произнес прощальную речь, на которой также присутствовали жена, внуки и дочь с мужем.

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Иванка Трамп, которая также была советницей Дональда Трампа, приехала поддержать отца и в очередной раз очаровала присутствующих потрясающим внешним видом. Каждый ее публичный выход активно обсуждают в сети и этот не стал исключением.

Элегантный образ Иванки Трамп

Для торжественного события Иванка выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерой в пальто молочного цвета с черными пуговицами. Вероятно, под ним было красивое платье. Такой look девушка соединила с длинными сапогами черного цвета на высоком каблуке.

Роскошные волосы красавица-блондинка, как обычно, уложила ровно. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах.



Иванка Трамп в молочном пальто / Фото Getty Images



Элегантный образ Иванки Трамп / Фото Getty Images