Ivan NAVI вперше став батьком: зворушливе фото з пологового

Сьогодні, 22 серпня, співак Ivan NAVI вперше став батьком. Він поділився першим фото з первістком з пологового та розсекретив стать дитини.

Окрім цього, виконавець повідомив ім'я дитини. З'ясувалось, що Наві став татом сина, якого вони з дружиною назвали Дарій.

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Ivan NAVI вперше став батьком

Молодий тато зауважив, що первісток народився з вагою 3850 кг.

Сяркевич Дарій Іванович. Люблю тебе, сину,

– лаконічно написав під публікацією артист.

Окрім цього, Іван поширив перше фото з сином. На знімку видно, як виконавець мило тримає ніжки дитини.

Реакція мережі

Фани були дуже здивовані, про що і написали під дописом. Водночас вони привітали молодого батька та написали йому багато приємних слів:

"Вітаю, друже";

"Клас. Козак! Щиро вітаю";

"Вітаю. Всі в приємному і в неочікуваному шоці";

"Вітаю, Ваня! Це велике щастя! Здоров'я та любові вам! Обіймаю";

"Клас. Вітання";

"Я в шоці! Вітаю. Здоров'я і життя під мирним українським небом".

Окрім цього, до привітань долучилася Даша Квіткова: "Вітаю. Нехай буде найздоровішим хлопчиком! Мамі легкого відновлення і сил".