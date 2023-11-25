У серпні артист вперше став батьком. У них з дружиною народився син, якого вони назвали Дарій. Іван ділився зворушливою світлиною з сином у соцмережах.

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Ivan Navi розповів про своє особисте життя

Співак поділився, що не дуже любить афішувати особисте у соціальних мережах. Він вважає, що це стосується лише двох людей. Такий висновок Іван зробив, зокрема, й на основі порад досвідчених у шлюбі друзів.

Я дуже обережно ставлюся до транслювання особистого життя в соцмережах. Нам обом хотілося зберегти це для нас,

– зазначила знаменитість.

Navi розповів, що на весілля з дружиною Романією запросили лише найближчих. Тому там було всього 18 осіб. Пара вирішила, що масштабні святкування зараз не на часі. Та й загалом їм подобається домашня атмосфера.

Про одруження ми хотіли розповісти разом з виходом ліричного альбому "Пишу тобі листа", реліз якого був запланований на 4 березня 2022 року,

– сказав Іван.

Але тоді почалася повномасштабна війна Росії проти України, тож подружжя не хотіло повідомляти про одруження. Прихильники артиста зрозуміли, що він вже не сам, коли співак поширив світлину з новонародженим сином.

Як познайомився з дружиною

Іван також розповів, як відбулося їхнє знайомство з майбутньою обраницею. Артист зазначив, що дівчина не знала про нього.

Моя дружина на той час не знала про мене, а я виступав на вечірці, де вона відпочивала. Як виявилося тоді, в нас були спільні друзі. Так і познайомилися,

– зізналась знаменитість.

Navi поділився, як проводять час з дружиною Романією. Їм дуже подобаються гори, тому вони найчастіше відпочивають саме у Карпатах. Їм вже вдалося побувати там з малюком. За словами співака, саме він обирав ім'я для сина – Дарій. Воно йому дуже до вподоби.

Я дуже люблю історичні фільми, і колись був король Дарій. Чомусь мені це ім'я настільки запало в душу. І Рома (дружина) теж сказала, що їй подобається. Також розглядали ім'я Олександр і Юрій,

– зізнався він.

Також Іван розповів, що брав участь у партнерських пологах. Він зазначив, що це неймовірні відчуття, коли вперше взяв малюка на руки. Також Navi активно залучений до догляду за новонародженим. Іноді доглядати за сином допомагають батьки Романії.

Тепер домовилися, що будемо ділити всі обовʼязки, які стосуються сина, порівну. Також я намагаюся частіше забирати сина та гуляти з ним у парку, щоб кохана мала час для себе,

– сказав артист.

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