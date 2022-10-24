Вона робить паскудні речі, – Іван Леньо з Kozak System жорстко висловився про таких, як Повалій

Не всі українські артисти підтримали Батьківщину після нападу Росії 24 лютого. Деякі, такі як Таїсія Повалій, досі танцюють під дудку Кремля. Лідер Kozak System Іван Леньо каже, що вони для нього просто не існують.

Іван Леньо з фольк-рок гурту Kozak System вважає, що для того, аби називатися українським артистом, замало просто мати паспорт з тризубом. Тож таких зірок-запроданців, як Повалій, він давно викреслив зі списку колег-українців.

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Іван Леньо про українських зірок, які підтримують Путіна

Бути народженим в Україні – ні про що не говорить. Мати український паспорт – ні про що не говорить. Вони не здали жодного екзамену на українськість, отримуючи цей паспорт. Яка мені різниця, народжена ця людина в Києві чи десь в іншому місці? Мені важливо, що вона робить. А робить вона паскудні речі. Вона продала свою душу дияволу. От і все,

– сказав Іван Леньо.

Фронтмен Kozak System зауважив, що зараз як ніколи плідно працює на перемогу України, тож озиратися на колег-зрадників, які залишилися в Москві, йому ніколи.

"Зараз такий час, що треба бути ефективним. Найголовніше – ти маєш відчувати свій народ. Я, як музикант, мені здається, роблю це достатньо ефективно. І мені дійсно абсолютно не цікаво, що робиться за межами України там, де це болото московське. От правда нецікаво", – зізнався музикант.

Іван Леньо про українських артистів, які підтримують Путіна: дивіться відео онлайн на 36:49

До речі, раніше лідер Kozak System гнівно висловлювався про Світлану Лободу та Віру Брежнєву, яка несподівано заспівала українською: