Іван Дорн задонатив 500 тисяч гривень у фонд Маші Єфросиніної: куди поділися ще 2,5 мільйони

З травня Іван Дорн активно гастролював світом з благодійними концертами на підтримку України. Він об'їздив 9 країн і зібрав 3 мільйони гривень. 500 тисяч співак задонатив у фонд Маші Єфросиніної. Дізнавайтеся, на що пішли ці гроші й куди поділася решта.

Ексгастролер Іван Дорн зізнався, що за останні три місяці відіграв 11 концертів Play for Ukraine у 9 країнах світу. Так, його фани задонатили 3 мільйони 144 гривні, які до копійки підуть на благодійність.

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Іван Дорн задонатив пів мільйона гривень у фонд Маші Єфросиніної

Великі справи творяться разом. Іван Дорн задонатив "Фонду Маша" близько півмільйона гривень,

– оголосила команда Єфросиніної.

Якщо бути точним – це 474 875 гривень. На гроші Івана Дорна купили ліки, одяг, взуття, засоби гігієни, продукти та обігрівачі, які відправили по всій Україні – від Мукачево до Харкова.

"Цей донат закрив одразу декілька різних гуманітарних запитів у різних регіонах України. Ліки по запитах поїхали в Запоріжжя й Івано-Франківськ, одяг і взуття – в Чернігів, гігієнічні засоби – у Харківську, Черкаську, Дніпропетровську області. Продукти відправили на Львівщину і Чернігівщину, а господарчі товари – на Чернігівщину і Київщину. Також було куплено обігрівачі для будинку-інтернату, який зараз будується у Мукачево", – розповіли в інстаграмі "Фонду Маші".

Куди поділися ще 2,5 мільйони гривень

Івана Дорна, який усі 8 років війни пасся в росії, Маша Єфросиніна не засуджує , адже на другий день війни він "розірвав усі контракти та зв'язки з російським ринком".

У своєму інстаграмі Іван Дорн відзвітував, що в концертному турі Play for Ukraine зібрав 3 мільйони гривень. Частину цих коштів він уже задонатив:

87 тисяч гривень та 5 274 доларів своєму лейблу Masterskaya – на гуманітарну допомогу на Макарівський напрямок, Миколаїв, Нову Каховку, на медичні потреби Авдіївки та на турнікети для військових на Сході.

та своєму лейблу – на гуманітарну допомогу на Макарівський напрямок, Миколаїв, Нову Каховку, на медичні потреби Авдіївки та на турнікети для військових на Сході. 212 942 гривень благодійному фонду Art Saved Life – на гуманітарні потреби та ліки для Токмака, Глухова, Нової Каховки, на одяг для військових ЗСУ та вимушених переселенців, на робочі інструменти для визволення людей з-під завалів у Запоріжжі, Глухові, під Донецьком.

благодійному фонду – на гуманітарні потреби та ліки для Токмака, Глухова, Нової Каховки, на одяг для військових ЗСУ та вимушених переселенців, на робочі інструменти для визволення людей з-під завалів у Запоріжжі, Глухові, під Донецьком. 6 502 євро віддав на позашляховик на Донецький та Луганський напрямок.

віддав на позашляховик на Донецький та Луганський напрямок. 474 874 гривень пішли у фонд Маші Єфросиніної.

Іван Дорн пообіцяв, що незабаром опублікує новий звіт, в якому розповість, куди пішла решта пожертв.