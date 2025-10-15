В інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю виконавець зробив ще й нові зізнання щодо української мови, пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал.

Уже раніше артист повідомив, що планує випустити новий російськомовний альбом. Його він написав ще до повномасштабної війни, а реліз планувався на весну 2022 року.

Та реалізувати задум не вдалось, адже велика війна змінила всі плани. Та й сам Дорн каже, що на той момент цей альбом був не надто доречним. А зараз він все ж наважився на його випуск. І сталось це на фоні того, що виконавець прийшов до висновку, що постійно співає одне і те саме.

Я співаю.. співаю то саме. Нове нічого не міг створити. Хочеться співати те, що хочеться і те, що актуально,

– зазначив артист.

Хоп пісні були написані ще до війни, але, за словами співака, сьогодні вони актуальні як ніколи. Нагадаємо, що альбом – російськомовний. Іван вважає, що зчитує біль соціуму і транслює його у піснях. Він переконаний, що соціум потребує цього.

Юрій Дудь також поцікавився у виконавця щодо його української мови. Він зазначив, що вдома ніколи не розмовляв українською.

Я точно почав сміливіше говорити українською разом зі своїми друзями, які повністю перейшли на неї. Раніше такої сміливості не було. Я перестав соромитись себе на українській. У сім'ї я говорив російською,

– підсумував Іван Дорн.

Що цікаво, на деяких уривках інтерв'ю співак сидів у футболці, де зображено Андрія Кузьменка, а зверху написано "Скрябін".

Іван Дорн у футболці з зображенням Андрія Кузьменка / Скриншот із відео

Раніше в інтерв'ю Василісі Фроловій співак розповів, що не забороняє своїм дітям слухати російську музику. Та ще й сам вмикає їм радянських і російських композиторів – Прокоф'єва і Чайковського.

