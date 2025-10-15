Іван Дорн в інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю назвав українських артистів, яких вважає найкращими на цей момент. Про це пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал росіянина.

Співак поділився, що вважає талановитими таких музикантів як KRUTЬ, гурт Ziferblat, Юлія Юріна і Стас Корольов (які раніше складали гурт YUKO).

Також Іван Дорн відзначив одеський гурт Papa Rapa. Важливо зазначити, що колектив створює пісні як українською, так і російською мовами (на 4 рік повномасштабної війни)

"Хочу респектнути носіям вікової вуличної мудрості в Одесі – це Papa Rapa. Це гурт, який складає рими неймовірно. І респектнути Владі (російський репер, учасник гурту "Каста", – Showbiz 24), який мені їх показав і сказав, що це найкращі російськомовні репери зараз. Це топ іронії, чорного гумору, сарказму, вуличної мудрості, загалом поезії", – сказав артист.

Зазначимо, гурт YUKO, який розпався у 2020 році, повертається на сцену. Юлія Юріна та Стас Корольов проведуть кілька великих ексклюзивних концертів до свого 10-річчя. Про це вони повідомили на сторінках у соцмережах.

Що відомо про позицію Івана Дорна?