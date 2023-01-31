Італійський художник показав нове графіті в Бучі та розповів про візит до України: щемливі кадри

Італійський вуличний художник TVboy, який днями засвітився на Київщині, поділився відео з України. Він чесно розповів, які враження на нього справили українці.

Нещодавно до України слідом за Бенксі завітав відомий італійський художник TVboy (Сальваторе Бенінтенде). Він створює малюнки на вулицях Бучі, Києва та Ірпеня.

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TVboy поділився враженнями після відвідин України

Спершу художник не підтверджував свій візит, але тепер опублікував фото своєї подорожі Київщиною та своїх малюнків.

Лише побувавши в Україні, я по-справжньому зрозумів силу та відвагу цих людей. Як данину поваги жертвам цієї війни я хотів залишити свій знак на вулицях Києва, Бучі та Ірпеня, міст, поранених російськими атаками. Послання, яке міститься в кожному творі мистецтва – це про відродження та надію,

– підкреслив TVboy.

Вуличний художник додав, що співпрацює з італійською організацією, що допомагає Україні у гуманітарних сферах. Він попросив підписників долучатися до проєкту.

TVboy в Україні: відео

Новий малюнок TVboy

Художник опублікував фото нового графіті, яке зробив у Бучі на зоомагазині, вікна якого повибивало. Він намалював дівчинку з ореолом зі знаком STOP у синьо-жовтих барвах. TVboy пояснив, що ще у перший день приїзду почув історію, яка його дуже зворушила й надихнула на творіння.

У мешканки Бучі Ольги після російських бомбардувань померла 8-річна донька. Одного разу Ользі приснилося, як донька каже їй: "Мамо, я б хотіла мати сестричку". Тому Ольга вирішила усиновити дитину, ровесницю дочки, яка втратила батьків через війну,

– поділився художник.



Нове графіті у Бучі / Фото з інстаграму художника

, TVboy створив ще багато малюнків на вулицях Бучі й Ірпеня: дитина, що на знаку STOP дописує слово war; хлопчики у синій та жовтій формах з написами peace (мир) і hope (надія); графіті – дівчинка з військовим.