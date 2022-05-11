Ісландія, Литва та Литвія: як у першому півфіналі Євробачення підтримали Україну

Ось і завершився ефектний перший півфінал Євробачення-2022, що відбувся у Турині, Італія. Попри палкі аплодисменти та захопливі вигуки під час виступу Kalush Orchestra, Україну підтримали друзі з інших країн.

Хоч Україні й пророкують перемогу на Євробаченні-2022 – у нас 49% шансів на перемогу від букмекерів – але українці однаково вдячні за будь-яку підтримку від європейців. Тому під час ефіру першого півфіналу Євробачення, який відбувся 10 травня, солідарність Україні висловили представники Литви та Ісландії!

Читайте також Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

Ісландія

Під час виступу ісландського кантрі-гурту Systur, які виконували пісню рідною мовою, одна із виконавиць мала на руці зображення українського прапора. Синю і жовту стрічки вона приклеїла так, щоб їх було видно під час гри на гітарі.



Ісландський гурт Systur підтримав Україну / Скриншот з відео

Також жінки-музикантки розгорнули український прапор, сидячи у "грін-румі" та очікуючи на результати першого півфіналу.



Команда Ісландії на Євробаченні з українським прапором / Скриншот з відео

Литва

Попвиконавиця з Литви Моніка Любінайте нещодавно спілкувалась з нами на 24 каналі та розповіла, що усім серцем хвилюється за Україну. Тому після свого виступу у першому півфіналі вона розмістилась у "грін-румі" з командою, де окрім прапорів своєї країни мала у руках український.



Моніка Лю з українським прапором у залі очікування / Скриншот з відео

Латвія

Друзі з Латвії – Citi Zēni, – з якими 24 канал також поспілкувався напередодні першого півфіналу, підтримали Україну великим синьо-жовтими стягами у "грін-румі".



Латвійський гурт підтримав Україну / Скриншот з відео

Україна щиро дякує за підтримку друзів у Європі!