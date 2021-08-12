Не з Каньє Вестом: Ірину Шейк побачили біля будинку ймовірного бойфренда

Російську модель Ірину Шейк днями запримітили біля будинку свого 35-річного приятеля Віто Шнабеля. З ним жінці приписували роман у 2020 році. Але Шейк, за дивним збігом обставин, знову була неподілік чоловіка.

Папараці зафіксували Шейк, коли та виходила із будинку Шнабеля у Нью-Йорку. Вона прикривала своє обличчя сумкою від папараці, але їм однаково вдалось зробити кілька сенсаційних знімків. Для ймовірної зустрічі з колишнім бойфрендом зірка одягнула оливкові штани, чорну майку і сандалями та бежеву сумку-багет. Фото з мегаполіса ви можете переглянути тут.

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Ще кілька тижнів тому Ірині приписували роман з Каньє Вестом – вона провела з ним невелику відпустку у Франції в день його народження. Але як повідомляли інсайдери, Ірина попросила його залишитись друзями, тому між ними нічого немає. Зараз репер перебуває в Атланті і дописує свій довгоочікуваний альбом Donda.

Що відомо про роман з Віто Шнабелем?