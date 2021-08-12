Папарацци зафиксировали Шейк, когда та выходила из дома Шнабеля в Нью-Йорке. Она прикрывала свое лицо сумкой от папарацци, но им все равно удалось сделать несколько сенсационных снимков. Для возможной встречи с бывшим бойфрендом звезда надела оливковые брюки, черную майку и сандалиями и бежевую сумку-багет. Фото из мегаполиса вы можете посмотреть здесь.
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Еще несколько недель назад Ирине приписывали роман с Канье Уэстом – она провела с ним небольшой отпуск во Франции в день его рождения. Но как сообщали инсайдеры, Ирина попросила его остаться друзьями, поэтому между ними ничего нет. Сейчас рэпер находится в Атланте и дописывает свой долгожданный альбом Donda.
Что известно о романе с Вито Шнабелем?
- Модель знакома с артдилером около трех лет. Больше всего они сблизились во время пандемии коронавируса – они много времени проводили вместе в Нью-Йорке.
- Хотя Ирина Шейк, традиционно, не комментировала слухов, но их общение называли довольно романтичным, а не дружественным.
- Пока Шейк несколько лет назад находилась в гражданском браке с Брэдли Купером, Вито Шнабель встречался с Хайди Клум и Эмбер Херд.