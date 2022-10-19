Сопонару з "Жіночого кварталу" рознесла колег з Росії й відповіла Тіматі, який принизив Барських

Акторка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, як і більшість українських артистів, у перші дні війни розраховувала на підтримку російських колег. Однак тим було байдуже, що нас вбивають. Тож для гумористки всі вони вже ніхто.

Ірина Сопонару каже, що була "молода й дурна", коли в лютому записувала звернення до коміків з Росії й оббивала пороги їхніх інстаграмів. На її "колеги, нас вбивають" усім було байдуже. Ніхто з великого ком'юніті гумористів її не підтримав.

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Сопонару рознесла колег з Росії

Це не друзі, не колеги, це ніхто тепер для нас. З одного боку я розумію людей, коли їм страшно, і вони бояться, а з іншого боку, я не розумію їх і не хочу їх розуміти,

– емоційно заявила Ірина Сопонару.

Вона зізналася, що один з російських коміків просто проігнорував її повідомлення з проханням висловитися про війну. Це при тому, що в нього 8-мільйонна аудиторія.

"У мене знайомий, а в нього 8 мільйонів підписників в інстаграмі. Нащо тобі 8 мільйонів підписників, якщо твій інстаграм – це г*вно? Він не служить нічому хорошому. Я йому пишу, кажу: "Чому ти мовчиш?" Він мені навіть не відповів", – пригадала акторка.

Ірина Сопонару / Скриншот з відео

Ірина Сопонару "пройшлася" по Тіматі

Телезірка також пригадала, як Тіматі "наїхав" на Макса Барських через те, що той назвав Росію дірявою.

Мені було дуже смішно, коли цей кончений Тіматі звернення до Барських зробив: "А с чьей ты ложки жрал все эти годы". По-перше, ти – чмо. Не з твоєї точно. До чого тут "з ложки"? Він працював, і йому за це платили гроші,

– мало не з криками прокоментувала Ірина Сопонару.

Вона зауважила, що Михайло Галустян так само жер з нашої ложки, як і Барських у Росії, адже сидів у "Розсміши коміка" поряд з Зеленським і знімався в інших проєктах.

"Так само ми можемо сказати Галустяну. Він тут працював і заробляв гроші, а те, що він г*вно, так значить батьки його виховали. У нього немає громадянської позиції. Тобто вона є, але вона кончена", – додала зірка "Жіночого кварталу".