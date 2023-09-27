З бойфрендом-іноземцем: Ірина Сопонару розсекретила дату проведення весілля

У травні зірці "Жіночого кварталу" Ірині Сопонару зробили пропозицію. Тепер акторка розсекретила дату, коли вони з бойфрендом-іноземцем святкуватимуть весілля.

Про це знаменитість запитали в інстаграм-сторіс її підписники. Тож Ірина поділилася подробицями про весілля. Актриса назвала місяць, коли вони з Різом одружаться.

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Коли Ірина Сопонару планує весілля

Закохані хочуть зіграти весілля у травні. Цікаво, що акторка та її бойфренд обрали саме цей місяць, адже минулого року Різ освідчився Ірині саме в травні. Тож це доволі символічно.



Ірина Сопонару назвала місяць, коли вийде заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс

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