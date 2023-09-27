Про це знаменитість запитали в інстаграм-сторіс її підписники. Тож Ірина поділилася подробицями про весілля. Актриса назвала місяць, коли вони з Різом одружаться.
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Коли Ірина Сопонару планує весілля
Закохані хочуть зіграти весілля у травні. Цікаво, що акторка та її бойфренд обрали саме цей місяць, адже минулого року Різ освідчився Ірині саме в травні. Тож це доволі символічно.
Ірина Сопонару назвала місяць, коли вийде заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Ірини та Різа: що відомо
- З коханим дівчина познайомилася близько двох років тому в клубі в Києві. Британець Різ вирішив, що хоче жити в Україні, де зараз вивчає мову.
- Вперше акторка заговорила про нього після початку повномасштабної війни в Україні, оскільки парі довелося разом виїжджати за кордон. До цього молоді люди активно їздили одне до одного. А після 24 лютого Ірина здебільшого знаходилася у Великій Британії.
- Цікаво, що вони навіть знайомі з батьками одне одного. Як розповідала Ірина, на знайомстві батьків та хлопця, вона підпрацьовувала перекладачем, проте все пройшло чудово.
- Жінка довго чекала на пропозицію від Різа, вона йому навіть на це натякала. І вже у травні хлопець освідчився Ірині.