Об этом знаменитость спросили в инстаграмм-сторис ее подписчики. Так что Ирина поделилась подробностями о свадьбе. Актриса назвала месяц, когда они с Ризом поженятся.
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Когда Ирина Сопонару планирует свадьбу
Влюбленные хотят сыграть свадьбу в мае. Интересно, что актриса и ее бойфренд выбрали именно этот месяц, ведь в прошлом году Риз сделал предложение Ирине именно в мае. Это довольно символично.
Ирина Сопонару назвала месяц, когда выйдет замуж / Скриншот из инстаграмм-сторис
Отношения Ирины и Риза: что известно
- С любимым девушка познакомилась около двух лет назад в клубе в Киеве. Британец Риз решил, что хочет жить в Украине, где сейчас учит язык.
- Впервые актриса заговорила о нем после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку паре пришлось вместе уезжать за границу. До этого молодые люди активно ездили друг к другу. А после 24 февраля Ирина в большинстве своем находилась в Великобритании.
- Любопытно, что они даже знакомы с родителями друг друга. Как рассказывала Ирина, на знакомстве родителей и парня она подрабатывала переводчиком, однако все прошло прекрасно.
- Женщина долго ждала предложения от Риза, она ему даже на это намекала. И уже в мае парень сделал предложение Ирине.