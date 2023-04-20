Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару перебуває у стосунках з бойфрендом-іноземцем. Британець Ріс вирішив, що хоче жити в Україні, де вивчає мову разом з коханою.

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Ірина Сопонару про пропозицію від бойфренда

Акторка розповіла, що вже познайомила коханого з батьками. Але пара ще не перейшла на новий рівень стосунків.

Я ще не отримала офіційно пропозицію. Я плекаю надію і чекаю. Думаю, може на Новий рік… Може на 8 березня… Щоразу, коли він лізе до кишені, я така: "Я згодна!". А він просто ключі дістав. Я вже натякала, натякала і навіть прямим текстом говорила.

Ірина Сопонару додала, що не хоче тиснути на бойфренда. У нього є свій план, тож дівчина довіряє Рісу та його планам на майбутнє. "Я так довго заміж не виходила, щоб не бути тією жінкою, в якої три чоловіки і троє дітей. Я не засуджую, просто маю своє бачення того, як мені хочеться".

Акторка зізнається, що все ж має уявлення про ідеальне освідчення у коханні: "Точно на одному коліні. От я з таких старовірів – класика. Всі ці пропозиції без обручки – це зашквар. Мені хочеться чогось зрозумілого, нормального, адекватного, з повагою та любов’ю. Адже я вже доросла жінка. Все має бути гарно, красиво й романтично".



Ірина Сопонару з бойфрендом / Фото з інстаграму Ірини Сопонару

Як Ірина познайомила коханого з батьками

Сопонару також пригадала знайомство бойфренда з батьками. За її словами, все пройшло чудово, але їй довелось працювати на зустрічі перекладачкою.

"Я пам'ятаю навіть, коли з Рісом перший раз мої батьки познайомилися, то мені... Переклала, переклала! Щось одне не переклала, все, якось розмова розсипається. Тому відпочивали всі, крім мене, в той вечір, розумієте? Плюс мене ще дуже тішить, Ріс, він не завжди розуміє різницю, коли казати на "ви", коли на "ти". Тому що в англійській мові такого немає".