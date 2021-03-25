Знаменита російська модель Ірина Шейк поділилась з прихильниками фото, де показала себе 20-річну. Вона позувала у спідній білизні та засвітила розкішну фігуру.

Відома російська модель Ірина Шейк оприлюднила на особистій сторінці архівне фото. Вона похизувалась перед шанувальниками фігурою, яку мала у 20 років.

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Як виглядала Ірина Шейк у 20 років

Модель поділилась кадром, де вона позує вдома в тьмяній кімнаті. Вона постала перед об'єктивом у бежевій спідній білизні, що складалась із крихітного бюстгальтера та трусиків.

Ірина Шейк елегантно підняла руку та продемонструвала надзвичайно розкішну фігуру та тендітну талію. Вона зібрала волосся у хвіст. На обличчі зірка зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала коричневим блиском.

Варто зазначити, що це фото зірка зробила у 2006 році – на початку розвитку кар'єри Шейк. Вже наступного року Ірині вдалося досягти першого великого успіху – вона стала обличчям бренду Intimissimi, з яким вона співпрацює і сьогодні.



Архівне фото Ірини Шейк / Фото з інстаграму Ірини Шейк

Архівне фото Ірини Шейк викликало справжній фурор у мережі. Шанувальники зазначають, що тіло моделі майже не змінилося з часом. Фани написали безліч коментарів: