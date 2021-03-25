Знаменитая российская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками фото, где показала себя 20-летнюю. Она позировала в нижнем белье и засветила роскошную фигуру.

Известная российская модель Ирина Шейк обнародовала на личной странице архивное фото. Она похвасталась перед поклонниками фигурой, уоторая у нее была в 20 лет.

Горячее Настя Каменских засветила упругие ягодицы в купальнике: архивное фото с Мальдив

Как выглядела Ирина Шейк в 20 лет

Модель поделилась кадром, где она позирует дома в тусклой комнате. Она предстала перед объективом в бежевом нижнем белье, состоящим из крошечного бюстгальтера и трусиков.

Ирина Шейк элегантно подняла руку и показала очень роскошную фигуру и хрупкую талию. Она собрала волосы в хвост. На лице звезда сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила коричневым блеском.

Стоит отметить, что это фото звезда сделала в 2006 году – в начале развития карьеры Шейк. Уже в следующем году Ирине удалось достичь первого крупного успеха – она ​​стала лицом бренда Intimissimi, с которым она сотрудничает и сегодня.



Архивное фото Ирины Шейк / Фото из инстаграма Ирины Шейк

Архивное фото Ирины Шейк вызвало настоящий фурор в сети. Поклонники отмечают, что тело модели почти не изменилось со временем. Фаны написали множество комментариев: