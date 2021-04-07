Ірина Шейк показала оголені форми у відвертому вбранні: сексуальні фото 18+

Відома модель Ірина Шейк показала оголене тіло у надзвичайно відвертому вбранні, яке лише прикривало інтимні зони. Знаменитість не втратила нагоди показати апетитні сідниці.

Ірина Шейк оприлюднила чергову серію провокативних фото. Вона постала перед камерою у надзвичайно сексуальному вбранні.

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Сексуальний look Ірини Шейк

Модель зробила декілька знімків, на яких похизувалася оголеним тілом. Її вбрання складалося з прозорого боді з чорними вставками, які прикривали груди та інші інтимні частини тіла, та подібних до боді панчох. Їх Шейк одягнула поверх чорних туфель-човників на підборах.

Доповнила свій look довгими чорними рукавичками та захисною маскою. Волосся зібрала у недбалу зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж.

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