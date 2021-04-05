Німецька топмодель і ведуча Гайді Клум у свої 47 років не соромиться позувати оголеною. Вона знялась в елегантному костюмі топлес, а потім скупалася в басейні без одягу. Відео підірвали мережу.

Знаменитість оригінально привітала з Днем сміху. Вона вбралася у вишуканий твідовий костюм білого кольору – мініспідницю та жакет з золотистими ланцюжками, а довершила його стильними туфлями на високих шпильках. Розкішний верх Гайді Клум вирішила не застібати й сміливо показала в кадрі великі оголені груди.

До теми Гайді Клум показала ностальгійне фото з молодості: на ньому вона повністю оголена 18+

Модель позувала біля басейну з коктейлем і написом "День сміху" на лобі. Свій відвертий образ вона показала знизу доверху – від підтягнутих ніжок до пишного бюсту.

Однак на цьому гаряча знаменитість не зупинилася. Вона пірнула в басейн, знявши костюм. Так, Гайді Клум записала відео повністю оголена, прикриваючи груди руками.

Вона купалася лише в сонцезахисних окулярах і золотих прикрасах – сережках-кільцях, каблучках і масивному намисті від німецького модельєра Вольфганга Йоопа. Родзинкою образу моделі стала червона помада на губах. Обидва відео переглянули понад мільйон користувачів.