Після фото з каблучкою: Ірина Кудашова з серіалу "Школа" спростувала заяву про заручини

Днями акторка Ірина Кудашова оголосила, що виходить заміж. Вона показала фото після заручин, проте тепер виявилося, що це фейк. Насправді ж серце Ірини вільне, а пропозицію робили в серіалі, де вона зараз знімається.

За декілька днів після фото Ірина Кудашова спростувала свої слова. У соцмережах актриса розповіла, що пропозиція була серіальною.

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Зараз Кудашова знімається в комедії. Тож, пропозицію зробили саме там – дівчині, яку грає Ірина. У соцмережах акторка підтвердила це: "Пропозицію зробили Марії, не Ірині".

Взагалі, моя Марія в серіалі ще не таке буде "витворяти". На жаль, поки моє серце вільне, але хоч моїй героїні пощастило більше і їй зробили аж 2 пропозиції,

– написала Кудашова.



Ірина Кудашова зізналася, що пропозиція – кіношна / Фото з її інстаграму

За словами акторки, деякі шанувальники здогадалися, що це серіальна пропозиція.

"Сподіваюсь ви не ображаєтесь на такий маленький жарт, але обіцяю, що вже наступна пропозиція, якщо я зроблю такий пост, буде справжньою", – пообіцяла Ірина.

Кудашова також прокоментувала слова режисера, який підіграв їй у коментарях під дописом про заручини.

Дякую, що дозволив хоч на майданчику здійснитися моїй мрії – вийти заміж! Сподіваюся, від мене ще не відписалися всі хлопці, і я маю шанс знайти справжнє кохання в реальному житті,

– написала вона.

До речі, минулого року вийшла заміж колега Ірини, співачка акторка з серіалу "Школа" Анна Трінчер. Її обранцем став блогер Олександр Волошин. Проте зараз подружжя не живе разом через проблеми у стосунках.